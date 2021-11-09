Жителей ЛНР просят заранее побеспокоиться об отправке новогодних посылок

Правильно указывайте на почтовых отправлениях адреса - чтобы посылка обязательно нашла своего адресата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Луганской Народной Республики просят заблаговременно побеспокоиться об отправке новогодних посылок и писем. Все потому, что накануне Нового года число почтовых отправлений возрастет, а значит, может увечиться и время их доставки. Об этом сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Почта ЛНР».

- Ежегодно в преддверии новогодних и рождественских праздников количество пересылаемых почтовых отправлений через объекты почтовой связи «Почты ЛНР» увеличивается в несколько раз. Учитывая данные обстоятельства, заранее позаботьтесь о пересылке международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе заказах в интернет-магазинах и пересылке письменной корреспонденции, - говорят почтовики.

Работники почтовой службы также напоминают жителям о том, что на посылках необходимо указывать правильные адреса - чтобы каждое письмо, поздравление или подарок дошли до своего адресата.

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