В Макеевке появилась новая метеостанция

Теперь спрогнозировать погоду можно будет на срок до двух дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донбасской аграрной академии установили автоматическую метеорологическую станцию. Ее будут использовать для обучения студентов. Об этом сообщили работники вуза.

- В начале ноября в академии установлена станция автоматическая метеорологическая Vantage PRO2, - рассказали в учебном заведении.

Уточняется, что благодаря новому оборудованию студенты могут измерять температуру и влажность воздуха, скорость и направление ветра, количество осадков, величину атмосферного давления, а также энергетическую освещенность.

Все полученные данные передаются на дисплей в преобразованном виде, что позволяет спрогнозировать погоду на срок до двух суток.

- Учебная и производственная практики, научно-исследовательская работа учащихся, подготовка выпускных работ - вот далеко не полный перечень сфер приложения результатов исследований, которые можно получить с помощью данного современного оборудования, - пояснили в академии.

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