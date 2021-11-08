9 ноября в Донецке будет сильный дождь, + 9 градусов. Фото: Евгения Карпачева

9 ноября в Донецке и ДНР будет сплошная облачность, сильный дождь.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит от + 7 до +9 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

9 ноября отмечается день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского. С этого времени начинает по ночам замерзать вода. В старину говорили: «Сядет осень на бугор, обоймет колени — упадет в ее подол последний лист осенний». Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела — зима близко.

По прогнозам синоптиков, 10 ноября в Донецке и ДНР будет солнечно, ночью столбик термометра опустится до – 3 градусов, днем ожидается +2 градуса.

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