Андрея Васильевича не стало на 64 году жизни. Фото: ДАН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью заместителя министра образования и науки ДНР Андрея Удовенко.

- Ушел из жизни опытный педагог и руководитель, замечательный человек – заместитель министра образования и науки ДНР Андрей Васильевич Удовенко. Всю свою жизнь он посвятил образованию. Прошел трудовой путь от учителя истории, директора школы до одного из ведущих управленцев ведомства, – говорится в тексте, опубликованном в телеграм-канале Главы.

Денис Владимирович отметил, что Андрей Васильевич всегда пользовался любовью своих воспитанников и уважением коллег, был настоящим патриотом Донбасса.

- Нам всем будет не хватать его – преданного делу своей жизни. От всего сердца соболезную родным, близким и коллегам Андрея Васильевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах и, уверен, в сердцах его учеников, - отметил Денис Пушилин.

Напомним, 7 ноября из жизни ушел заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко. Вся многолетняя трудовая деятельность Андрея Васильевича была связана с обучением и воспитанием подрастающего поколения, развитием системы образования и науки. Андрей Васильевич преподавал историю, в общей сложности более 22 лет был директором школы № 61 города Донецка. В 2014 году Андрей Васильевич стал начальником управления образования администрации города Донецка, а после – заместителем Министра образования и науки Республики.

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