В ДНР полицейские за неделю составили 162 админпротокола за нарушения антиковидных мер

За неделю в Республике стражи порядка провели 11 проверок

В ДНР полицейские за неделю проверили соблюдение антикоронавирусных мер в более чем 300 объектах торговли, предприятиях и организациях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

- С 1 по 8 ноября в Республике стражи порядка провели 11 проверок соблюдения карантинных мер гражданами, находящимися на самоизоляции, а также проверили больше 300 объектов торговли, предприятий, учреждений и организаций, - говорится в сообщении МВД ДНР.

По фактам нарушений составлено 162 административных протокола, 12 из них – в отношении предпринимателей и должностных лиц. Также вынесено 132 предупреждения.

Напомним, что с весны 2020 года в ДНР введен режим повышенной готовности для противодействия распространению инфекции COVID-19. Сейчас в Республике фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Каждый день медики выявляют около 1000 новых случаев заражения COVID-19. Поэтому с 25 октября этого года меры были усилены.

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