Дончанин стал чемпионом мира по бодибилдингу в Испании

Бодибилдер из Донецка Дмитрий Янкин принял участие в Чемпионате Мира по бодибилдингу (IFBB World Championships 2021 Santa-Susanna), который проходил в испанском городе Санта Сусанна с 3 по 7 ноября.

- В этом году мероприятие стало крупнейшим событием в мире спорта с участием порядка 1500 спортсменов из более чем 100 стран, что является историческим рекордом! – рассказали в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Дмитрия тренировал Алексей Демчук. Он выступал в двух категориях «Фитнес юниоры» и «Фитнес мужчины».

- Спортсмен достойно выступил, став чемпионом мира «Фитнес юниоры», а также бронзовым призером во взрослой категории, - отметили в Минспорта.

В мае этого года Дмитрий Янкин стал бронзовым призером Чемпионата Европы по бодибилдингу в категории «Фитнес мужчины».

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