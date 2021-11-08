ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие» в ЛНР. Фото: Штаб ООС

ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие» на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Артобстрелам подверглись районы Калиново, Голубовского и Веселенького, - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов СПГ-9.

В Донбассе больше 20 раз стороны конфликта устанавливали перемирие. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности в течение первых нескольких дней.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Запрещено применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные аппараты.

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