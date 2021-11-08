В амбулаториях ДНР призывают пройти экспресс – тест на COVID-19

Тест можно пройти бесплатно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения напоминает жителям Республики о возможности пройти экспресс-диагностику COVID-19 в центрах первичной медико-санитарной помощи в случае наличия у них клинических проявлений (насморк, повышение температуры, кашель, боль в горле, головная боль).

- Экспресс-диагностика COVID-19 проводится на безоплатной основе, - сказали в Минздраве.

Ранняя диагностика позволяет оперативно оказать помощь пациенту, тем самым снизить риск развития более тяжелой формы заболевания и осложнений.

Тест дает результат в течении 30 минут. А некоторые виды систем - от пяти минут.

Однако, есть риск ложноположительной реакции. К тому же, жители и так снизили походы в поликлиники, боясь подцепить там инфекцию. Идут лишь в случае крайней необходимости.

Ну а самый большой недостаток тестирования в поликлиниках – это огромные очереди, нехватка медперсонала.

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