В амбулаториях ДНР призывают пройти экспресс – тест на COVID-19

Тест можно пройти бесплатно
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Министерство здравоохранения напоминает жителям Республики о возможности пройти экспресс-диагностику COVID-19 в центрах первичной медико-санитарной помощи в случае наличия у них клинических проявлений (насморк, повышение температуры, кашель, боль в горле, головная боль).
- Экспресс-диагностика COVID-19 проводится на безоплатной основе, - сказали в Минздраве.
Ранняя диагностика позволяет оперативно оказать помощь пациенту, тем самым снизить риск развития более тяжелой формы заболевания и осложнений.
Тест дает результат в течении 30 минут. А некоторые виды систем - от пяти минут.
Однако, есть риск ложноположительной реакции. К тому же, жители и так снизили походы в поликлиники, боясь подцепить там инфекцию. Идут лишь в случае крайней необходимости.
Ну а самый большой недостаток тестирования в поликлиниках – это огромные очереди, нехватка медперсонала.
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