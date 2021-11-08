На 64 году жизни умер заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко

Заместитель Министра образования и науки ДНР Андрей Удовенко

7 ноября из жизни ушел заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко. Об этом сообщили на сайте ведомства.

- Образовательная отрасль, педагогическая общественность Республики понесла тяжелую утрату. Коллектив Министерства образования и науки выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Васильевича. Память о нем будет всегда жить в сердцах его коллег, учеников, - говорится в тексте, опубликованном сегодня утром.

Коллеги Удовенко отзываются о нем, как о грамотном специалисте, который всегда приходил на помощь в нужную минуту.

- Он был спокойным и ответственным. Всю свою жизнь посвятил педагогике и образованию. Андрей Васильевич был разносторонней личностью, - говорит заместитель директора одной из столичных школ. - Он занимал пост президента Республиканской Федерации Флорбола и старался развивать его в нашей Республике. Иногда ездил на соревнования в Россию, чтобы поддержать ребят. Это огромная утрата для всех нас.

Андрей Васильевич принимал активное участие в процессе реформирования системы общего среднего образования Республики, интеграции в образовательное пространство Российской Федерации.