Погода в Донецке: 8 ноября будет пасмурно и до +13 градусов

В Донецке будет дождливо и ветрено Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

8 ноября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет пасмурно, во второй половине дня – небольшой дождь. Температура воздуха утром +5…+6 градусов. Днем – до 13 градусов тепла. Вечером +11…+12 градусов. Южный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 11 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память Дмитрия Солунского – христианского святого, великомученика. Он известен еще как Димитрий Мироточец. В народе дату назвали Дмитриев (Дмитров) день. Считалось, если в этот день тепло, то зима будет теплая и сырая. Если выпал снег, то и на Пасху он пойдет. Если утром иней видно, то зима будет снежная. За окном снег лежит или день морозный – весна будет поздней. Если реки до этого дня лед не тронул, то до конца ноября морозов не жди.

По прогнозам синоптиков ночью и утром 9 ноября ожидается дождь и похолодание. Температура ночью 9-11 градусов тепла. Днем +8 градусов.

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