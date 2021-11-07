На Украине будут по-новому оформлять паспорта для жителей Донбасса

Украинский паспорт остается для дончан важным документом, хотя и в меньшей степени, чем паспорта ДНР и РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

На Украине внесли изменения в порядок оформления украинского паспорта. 2 ноября на правительственном портале было обнародовано постановление КМУ № 1109 от 1 сентября 2021 года, которым внесен ряд изменений в порядок, утвержденный постановлением КМУ № 302 от 25.03.2015.

Правозащитники из организации «Донбасс СОС» рассказали об изменениях, которые коснутся жителей республик Донбасса. Теперь обращаться за оформлением паспорта гражданина Украины можно в любое отделение Государственной миграционной службы (ГМС), ЦНАПа или паспортного сервиса, независимо от места жительства и от наличия или отсутствия карантина.

Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) при этом удалена из перечня документов, необходимых при оформлении паспорта. Готовые паспорта хранятся в отделении в течение двух лет (ранее этот срок составлял год), по письменному заявлению срок хранения можно продлить до трех лет.

Кроме того, при оформлении паспорта можно сразу получить и идентификационный код.

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