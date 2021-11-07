В Донбассе военнослужащие ВСУ сбили свой беспилотник, спутав его с БПЛА наблюдателей ОБСЕ

Украинские военные запустили беспилотник для разведки позиций защитников ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, спутав его с беспилотником Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В районе села Болотенное бригадной артиллерийской группой 79-й бригады был запущен беспилотный летательный аппарат для разведки позиций Народной милиции ЛНР и подготовки нанесения артиллерийских ударов. Из-за несогласованности действий с позиции 1-го батальона 79-й бригады по беспилотнику был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате которого он был сбит, - сказал Филипоненко.

Он уточнил, что киевские силовики приняли сбитый БПЛА за беспилотник СММ ОБСЕ, с помощью которого находившийся неподалеку патруль наблюдателей мог осуществлять мониторинг обстановки в этом районе.

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