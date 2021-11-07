Тяжело ранен защитник ДНР

Украинские военные активно прощупывают оборону ДНР практически на всей линии соприкосновения. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

ащитник ДНР получил тяжелые ранения в районе поселка Красный Партизан Ясиноватского района. Об этом сегодня сообщил на своей странице в соцсети военкор Георгий Медведев.

- Многочисленные осколочные всего тела, уже ампутирована рука. Медики ведут борьбу за жизнь. По предварительной информации, отработал беспилотник, - написал Медведев.

Пока официальных сообщений об этом трагическом случае не поступало.

Напомним, поселок Красный Партизан находится севернее Ясиноватой, на стратегической трассе, соединяющей Донецк и Горловку. Сейчас украинские военные активно прощупывают оборону ДНР практически на всей линии соприкосновения. Не исключено, что ВСУ попытаются нанести более масштабный удар по обороне Республике, чем делали это в последние годы.

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