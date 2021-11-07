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Политика7 ноября 2021 17:42

Украинские военные нанесли мощный минометный удар по Голубовскому на территории ЛНР

По поселку было выпущено 18 мин калибром 82 миллиметра
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По поселку было выпущено 18 мин калибром 82 миллиметра. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

По поселку было выпущено 18 мин калибром 82 миллиметра. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 7 ноября, ВСУ обстреляли из 82-миллиметровых минометов поселок Голубовское. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15:55 из района населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Голубовское с применением минометов калибра 82 мм. Было выпущено 18 мин, - говорится в сообщении.

Также сегодня под огонь ВСУ попал поселок городского типа Калиново. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета.

Информация о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях в представительство ЛНР в СЦКК не поступала.

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