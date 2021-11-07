Украинские военные обстреляли из гранатометов четыре села на юге ДНР

Украинские военные применили автоматические гранатометы при обстреле сел. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 7 ноября, вооруженные формирования Украины обстреляли четыре села на юге ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь велся из подконтрольных Киеву сел Гнутово и Водяное в течение получаса - с 12:34 по 13:10. По селам Коминтерново, Заиченко, Ленинское и Саханка было выпущено 28 гранат из АГС и СПГ, также применялось стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

- Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, - отметили в представительстве ДНР.

Напомним, что украинская армия за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня.

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