Жители Луганщины избили мародеров из 57-й бригады ВСУ, разбиравших дом на стройматериалы

Украинские военные собирались вывезти награбленное на грузовиках. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Жители подконтрольного Киеву села Новоахтырка Новоайдарского района избили военнослужащих 57-й бригады ВСУ, которые разбирали дом на стройматериалы и пытались вывезти уголь и другое имущество. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По сообщению жителей Новоахтырки, драка произошла 5 ноября. Сельчане перегородили дорогу и не стали выпускать мародеров, - рассказал Филипоненко.

Он отметил, что в результате произошедшей стычки двое боевиков 57-й бригады получили серьезные телесные повреждения, были вынуждены бросить награбленное и спешно покинуть населенный пункт, оставив автомобиль.

- Мародерство и грабеж мирных жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса так называемыми защитниками Украины уже стало обыденностью, - резюмировал представитель оборонного ведомства ЛНР.

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