Украинский беспилотник сбросил боеприпас, который разорвался в 20 метрах от патруля ОБСЕ

Украинские военные активно применяют беспилотники, что является грубейшим нарушением. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Миссия ОБСЕ сообщает об инциденте, произошедшем 6 ноября с их патрулем в районе села Болотенное Станично-Луганского района на территории подконтрольной Киеву Луганской области.

- Серый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100–150 м над патрулем Миссии, - говорится в отчете.

Выполняя положения своего протокола по безопасности экипаж миссии ОБСЕ постарался побыстрее покинуть место инцидента.

- В 14:16, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали и видели один взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20–30 м к юго-востоку от своего местоположения, - сообщили в ОБСЕ. - Стрельба и взрыв произошли рядом с патрулем СММ и представляют серьезные инциденты с безопасностью для Миссии. Патруль немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в городе Станица Луганская.

Отметим, что в инциденте был использован беспилотник малого радиуса действия, и он мог управляться только с территории контролируемой Киевом.

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