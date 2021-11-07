Боевики 30-й бригады ВСУ обстреляли район Гольмовского в Горловке

Схема обстрела территории ДНР 6 ноября. Фото: УНМ ДНР

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огонь украинской армии попал район Гольмовского в Горловке. Применялось стрелковое оружие. Обстрел велся с позиций в районе села Зайцево (северное). Там сейчас размещаются подразделения 30-й механизированной бригады, а также 95-й десантно-штурмовой бригады, сменившей по ротации в Донбассе 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду.

Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, что в пятницу подразделения ВСУ четыре раза нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР.

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