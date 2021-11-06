В результате аварии под Шахтерском погибла целая семья

Инцидент случился на отрезке трассы между городом и поселком Сердитое. Фото: Типичный Донецк

На отрезке трассы между Шахтерском и поселком Сердитое случилось страшное ДТП. Автомобиль «Chevrolet» на большой скорости столкнулся с военной машиной - «УРАЛом». Об этом говорят в социальных сетях очевидцы события.

Жители сообщают, что аварию спровоцировал водитель легкового авто, так как выехал на встречную полосу, где и врезался в ехавший грузовик. Уточняется, что в результате столкновения автомобилей погибли все пассажиры, находящие в «Chevrolet». Это двое взрослых людей и малолетний ребенок.

Напомним, с начала года на дорогах ДНР погибли 26 человек. Еще 250 жителей Республики были травмированы в результате дорожно-транспортных происшествий.

Одно из резонансных ДТП произошло в конце октября в центре Донецка. Тогда водитель легкового автомобиля сбил женщину с маленьким ребенком, который от полученных травм скончался в больнице.

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