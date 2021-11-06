В ДНР выявили более 400 заболевших коронавирусом жителей

За прошедшие сутки медики обнаружили пневмонию у 163 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 6 ноября в Донецкой Народной Республике выявили коронавирус еще у 428 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За сутки медики провели 1088 исследований на COVID-19. В 414 случаях заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось. Кроме того, у 14 пациентов диагноз был установлен на основании проявлений симптомов болезни, - рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что за время эпидемии COVID-19 в Республике инфекция стала причиной 7059 летальных исходов. Только за двое последних суток она унесла жизни 66 жителей ДНР.

На данный момент лечение от ковида проходят 17132 пациента. С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Республике переболели 66994 человека.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки в ДНР выявили 163 факта заболевания пневмонией, из них 90 пациентов были помещены в больницы. Всего в Республике пребывают на лечении 3607 пневмонийных больных, из которых 1787 человек нуждаются в кислородной поддержке.

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