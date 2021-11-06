В ЛНР доставили питьевую воду в районы у линии соприкосновения

Доставкой воды занимались военнослужащие Народной милиции. Фото: УНМ ЛНР

В среду, 3 ноября, Украина полностью прервала подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию Луганской Народной Республики, чем спровоцировала усугубление и без того тяжелой ситуации в регионе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- 3 ноября украинская сторона полностью прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию Республики, что усугубило положение с водоснабжением целого ряда прифронтовых районов, - заявили в оборонном ведомстве.

Командованию Народной милиции удалось оперативно решить вопрос с доставкой питьевой воды в населенные пункты, которые пострадали от украинского произвола. Как отметили в Управлении, жители прифронтовых территорий оказались не готовы к столь резкому отсутствию питьевой воды. Поэтому людям помогли запастись не только водой, но и специальными канистрами, которые могут пригодится для ее хранения.

Читайте также

Призывники Народной милиции ЛНР приняли присягу

1 ноября к обучению военно-учетным специальностям приступили 300 военнообязанных (подробнее)