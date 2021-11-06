Под обстрел ВСУ попали четыре населенных пункта в ДНР

Украинские силовики продолжают целенаправленно дестабилизировать обстановку в зоне конфликта. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные обстреляли районы четырех населенных пунктов в ДНР, выпустив в их направлении 18 боеприпасов. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем киевской армии оказались поселок Старомихайловка на западе Донецка, поселок Минеральное около Ясиноватой, а также села Стыла и Саханка на юге Республики, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что при их обстрелах противник применял крупнокалиберную артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Как отметили в СЦКК, жертв среди мирного населения и новых повреждений гражданской инфраструктуры за это время не было зафиксировано.

Напомним, за прошедшую неделю украинская армия обстреляла территорию ДНР семнадцать раз. В зоне поражения оказались 13 населенных пунктов Республики.

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