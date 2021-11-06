ДНР окутал сильный туман, в Республике объявили штормовое предупреждение

Такие погодные условия потенциально опасны для людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный туман окутал территорию Донецкой Народной Республики. Жителей просят быть аккуратнее на дорогах. В связи с неблагоприятными погодными условиями и плохой видимостью Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР объявило штормовое предупреждение.

- Штормовое предупреждение: ночью и утром 6 ноября в Республике сохранится туман, видимость составит 100-500 метров, - сообщили в ведомстве.

При этом погода на улице будет достаточно теплой - воздух прогреется до +15 градусов по Цельсию, а порывы ветра не превысят 10 метров в секунду.

Уточняется, что уровень погодной опасности определен, как «желтый». Он считается потенциально опасным для людей, так как создает определенные неудобства и может представлять опасность для здоровья и жизни.

Ввиду плохой видимости автомобилистов и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах Республики.

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