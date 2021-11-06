После длительного простоя на Алчевском меткомбинате выплавили первые 300 тонн стали

К 2024 году предприятие планирует производить 3,5 миллиона тонн чугуна и почти 3,6 миллиона тонн стали в год. Фото: пресс-служба АМК

После года простоя на Алчевском металлургическом комбинате, входящем в орбиту Южного горно-металлургического комплекса, запустили производство стали. Уже получены первые ее триста тонн. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- Алчевские металлурги запустили кислородно-конвертерный цех и выплавили первые после длительного простоя 300 тонн стали, - рассказали на меткомбинате.

Уточняется, что теперь благодаря запуску конвертера предприятие сможет производить до 24 плавок в сутки. Для сталеваров это определенное достижение, и они с нетерпением ждут возобновления работы остальных цехов.

- Так как это показывает потенциал нашей Республики, нашего предприятия, что все-таки жизнь налаживается, и вскоре мы выйдем на уровень производства, который планировали еще два месяца назад, - говорит заместитель начальника кислородно-конвертерного цеха по мехоборудованию Александр Анашкин.

Напомним, ранее сообщалось, что на восстановление промышленных предприятий Донбасса в 2022 году направят более 10 миллиардов рублей. Инвестиции пойдут на капитальный и текущий ремонт оборудования.

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