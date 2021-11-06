Лечение от коронавируса в ЛНР проходят более 2000 жителей

Общее количество заболевших ковидом в Республике перешагнуло отметку в 19000 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На утро 6 ноября в Луганской Народной Республике не подтвердили ни одного нового случая заражения жителей COVID-19. При этом были зафиксированы более двух десятков смертей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Зарегистрировали 26 летальных случаев, - рассказали в ведомстве.

По данным министерства, общее количество заразившихся коронавирусом в ЛНР уже перешагнуло отметку в 19000 человек.

Скончались от опасного вируса 2533 больных. Полностью победить болезнь и выписаться из больниц с дважды подтвержденным отрицательным результатом на ковид удалось 14561 человеку.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Луганской Народной Республике был введен режим повышенной готовности с изменением режима работы государственных ведомств, предприятий и транспорта. За соблюдением антиковидных мер следят работники полиции.

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