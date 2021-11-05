Окрестности Ясиноватой обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии

Всплеск огневой активности противника идет вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером украинские силовики подвергли новому удару поселок Минеральное вблизи Ясиноватой. Его обстреляли из тяжелой артиллерии. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 17.25. Со стороны подконтрольного Киеву поселка Опытное были выпущены 8 снарядов калибром 152 миллиметра, - рассказали наблюдатели.

Информации о пострадавших от обстрела и новых разрушениях пока не поступало.

- Украинская сторона игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма, - заявили в СЦКК.

Напомним, сегодня киевские войска также нанесли минометный удар по селу Стыла на юге ДНР. Этот населенный пункт расположен вблизи участка разведения сил «Петровское - Богдановка».

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