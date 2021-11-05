Киевские войска нанесли минометный удар по селу Стыла на юге ДНР

Украинские силовики продолжают нарушать минские договоренности и укреплять свои позиции в «серой зоне». Фото: штаб ООС

Украинские силовики продолжают нарушать минские договоренности и укреплять свои позиции в «серой зоне». Сегодня вечером они обстреляли село Стыла на юге Донецкой Народной Республике, которое расположено вблизи участка разведения сил и средств «Петровское - Богдановка». Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 16.15 со стороны подконтрольной Киеву Богдановки, откуда были выпущены пять мин калибром 120 миллиметров, - сообщили наблюдатели.

Уточняется, что под ударом противника оказалось также село Саханка на юге Республики, которое обстреляли со стороны Лебединского. По населенному пункту выпустили 5 гранат из СПГ.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

В СЦКК отметили, что украинская сторона продолжает игнорировать запросы Донецка на восстановление в Донбассе режима тишины.

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