В диагностическом центре Донецка появится новая клиническая лаборатория

В этом году уже была закуплена часть медицинского оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике продолжают ремонтировать больницы в рамках капитальных вложений в медицинскую отрасль. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Так, существенной модернизации подвергнут Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДоКТМО). Там уже начали реконструкцию корпуса №7, где будет располагаться новая государственная клиническая лаборатория.

Здесь планируют проводить большой объем различных исследований для жителей всех районов Донецка.

- В этом году уже была закуплена часть оборудования и лабораторная информационная система. Сейчас в корпусе ведутся демонтажные и подготовительные работы, вывозится строительный мусор. В следующем году начнутся монтажно-строительные работы и будет закуплено оставшееся лабораторное оборудование. Запуск лаборатории запланирован на 2023 год, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в декабре в Донецке начнут работать два новых магнитно-резонансных томографа, один из которых предназначен для детей. Для этого в диагностическом центре ДоКТМО проводят реконструкцию помещений.

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