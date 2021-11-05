В Горловке во время пожара в заброшенном доме погиб мужчина

В ликвидации возгорания участвовали 14 спасателей и четыре единицы техники. Фото: МЧС ДНР

Труп погибшего мужчины обнаружили пожарные в частном нежилом доме на улице Яковенко в Никитовском районе Горловки. Там произошел пожар. Трагедия случилась 4 ноября, в четверг. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что огонь уничтожил кровлю и перекрытие дома на общей площади в 108 квадратных метров. Сгорели 5 оконных и 4 дверных блока.

- На месте пожара был обнаружен труп мужчины, сейчас его анкетные данные устанавливаются, - рассказали подробности инцидента в ведомстве.

Всего в ликвидации возгорания участвовали 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

В тот же день в Кировском районе Донецка на улице Приозерной также загорелся частный нежилой дом, в результате чего пострадала 26-летняя молодая женщина. Ее госпитализировали в больницу.

В тушении огня были задействованы 3 единицы спецтехники и 11 пожарных.

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