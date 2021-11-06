В Донецке посетителям кафе предлагают «игру в кальмара»

Игра из модного сериала набирает популярность в столице. Фото: скриншот видео из инстаграм

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» обретает все большую популярность среди киноманов. В Донецке одно из досуговых заведений предлагает посетителям обыграть его сюжет. Об этом сообщают местные соцсети.

Как известно, в фильме одна из детских игр, проигрыш в которых означал для героев немедленную смерть, называлась «Сахарные соты». Участникам нужно было с помощью иглы вырезать из карамельной массы фигурку - но так, чтобы не повредить ее контур. Такое же задание решили предложить дончанам.

- За 50 рублей вы можете купить сахарную соту. Вместе с сотой вам выдают булавку, как в одноименном сериале, и за 10 минут вам нужно вырезать ровную фигурку. Если вы выполнили условия, то вам дадут ролл, - пишут об условиях игры гости заведения.

Тем временем стало известно, что некто в Донецке решил провести свою «игру в кальмара» и заказал для этого огромную куклу - копию персонажа из корейского сериала, которая пела в нем убийственную песенку.

- Ну что, Анжела (так ее назвали в процессе работы), готова для отправки заказчику. На днях шумные проводы. А потом эксплуатация. Заказчик обещал видео с мероприятий присылать, - пишут изготовители заказа.

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