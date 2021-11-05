В ДНР от пневмонии лечатся почти 3,5 тысячи пациентов

Общее количество выявленных коронавирусных больных в Республике составляет 90707 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки исследований на ковид в Донецкой Народной Республике не проводили. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

За это время врачи выявили 214 новых случаев пневмоний и госпитализировали в больницы 103 человека с воспалением легких.

- Всего в Республике от пневмонии сейчас лечатся 3433 пациента, из них 1727 находятся на кислородной поддержке, - рассказали медики.

Напомним, по последним данным Минздрава, днем ранее в ДНР заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у 842 человек. Помимо них, еще 33 пациентам диагноз установили на основании проявлений симптомов болезни.

Таким образом, общее количество выявленных коронавирусных больных составило 90707 человек. За время эпидемии COVID-19 в Республике инфекция стала причиной 6993 смертей.

Сейчас лечение от коронавируса в стационаре и амбулаторно получают 16770 пациентов. С начала пандемии в ДНР уже переболели и вылечились 66944 человека.

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