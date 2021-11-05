За неделю украинская армия обстреляла ДНР 17 раз

Украинская сторона продолжает нарушать условия перемирия. Фото: штаб «ООС»

Украинская армия продолжает нарушать предписанные условия перемирия. За последние дни киевские силовики обстреляли более десятка населенных пунктов Донецкой Народной Республики, причем с использованием тяжелого вооружения. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- За прошедшую неделю зафиксированы 17 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник применял запрещенные Минскими соглашениями 152-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Также использовались противотанковые ракетные комплексы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие, - отметил он.

По словам представителя оборонного ведомства, под удар ВСУ попали 13 населенных пунктов в ДНР. В результате обстрелов были ранены трое мирных жителей в поселке Гольмовский около Горловки. Кроме того, снаряды повредили 3 жилых дома и участок теплотрассы в Донецке.

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