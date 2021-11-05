В Донецке хотят возобновить работу главной «жемчужины» города - стадиона «Донбасс Арена»

До войны «Донбасс Арена» считался бриллиантом города и входил в ТОП 10 лучших стадионов Европы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке хотят возобновить работу знакового стадиона «Донбасс Арена». О планах вернуть к жизни главную «жемчужину» города сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем интервью российскому информагентству «Sputnik».

По его словам, позитивные изменения ожидают горожан уже в следующем году. Главное условие для возобновления работы спортивного объекта - это стабильное развитие экономики государства.

- Мы планируем постепенный запуск и выведение «Донбасс Арены» на полную мощность. Тем более, определенные изменения граждане ДНР смогут увидеть в течение следующего года, - сказал Пушилин.

До этих пор «Донбасс Арена», пережившая многочисленные обстрелы столицы, по сути, оставалась законсервированной. Вернуться к прежнему режиму работы не представлялось возможным из-за дороговизны содержания стадиона, который требует десятков миллионов рублей для своей эксплуатации каждый месяц.

- Не так много, наверное, предприятий, и не так много ресурсов у государства, исходя из формирования бюджета в данный период времени, чтобы направлять такие средства на «Донбасс Арену». Но это не значит, что у нас этого нет в планах. Безусловно, есть, - заявил лидер ДНР.

Читайте также

ДНР откроет свое торговое представительство в Абхазии

Оно станет первых из числа тех, что будут расположены за рубежом (подробнее)