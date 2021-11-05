Коронавирусом в ЛНР за сутки заболели 103 жителя

Общее количество зараженных ковидом в Республике на сегодняшний день превышает 19 тысяч человек. Фото: mir-lug.info

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике выявили еще 103 новых случая заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания на территории Республики составило 19115, - говорят медики.

И уточняют - из этого числа 14533 человека успешно прошли лечение и выздоровели. А вот 2507 жителям не удалось побороть болезнь. Из них больше десяти человек скончались только за последние сутки.

- Зарегистрировали 12 летальных случаев, - рассказали в Минздраве.

Тем временем в ДНР после ужесточения антиковидных мер отмечают снижение количества больных пневмонией. Пациентов с осложненным протеканием коронавирусной болезни стало меньше на четверть.

- Мы видим, что благодаря принятым ограничительным мерам, после перерыва всех доступных возможных цепочек заражения, пошло улучшение. Пневмонии стало меньше на 24 процента, - заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко.

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