ВСУ выпустили более 100 снарядов по территории ДНР

Противник обстреливал Республику 5 раз за сутки. Фото: штаб «ООС»

Свыше 100 снарядов выпустили украинские войска по населенным пунктам Донецкой Народной Республики за прошедший день. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки вооруженные формирования Украины 5 раз нарушили бессрочный режим прекращения огня на линии соприкосновения, - сообщили наблюдатели.

Уточняется, что в зону обстрелов попали поселки Зайцево и Михайловка под Горловкой и поселок шахты «Трудовская» в окрестностях Донецка. В нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии противник применил крупнокалиберные минометы диаметром 82 и 120 миллиметров, а также гранатометы АГС.

- Общее количество примененных боеприпасов составило 107 единиц, - проинформировали в СЦКК.

Отмечается, что жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры наблюдатели в этот день не зафиксировали.

Напомним, в четверг, 4 ноября, украинские военные совершили две провокации в Донецкой Народной Республике, в результате которых один военнослужащий Республики погиб и еще двое получили ранения. В связи с этим в Управлении Народной милиции ДНР выступили с экстренным заявлением.

Читайте также

Призывники НМ ДНР принесли присягу

Второй призыв начался в Республике 1 октября (подробнее)