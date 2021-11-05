С начала года на дорогах ДНР погибли 26 человек

С января в Республике были совершены около 260 ДТП с участием пешеходов. Фото: МЧС ДНР

С начала этого года на дорогах Донецкой Народной Республики погибли 26 жителей. Еще 250 человек были травмированы в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

- С начала года в Республике были совершены около 260 ДТП с участием пешеходов, в которых 26 человек погибли и более 250 получили травмы, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что происшествия с пострадавшими были зафиксированы в Донецке, Макеевке и Шахтерске. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести, переходя дорогу как в специально отведенных для этого местах, так и вне их. Не обошлось без жертв.

Так, 2 ноября в Киевском районе Донецка водитель авто, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не сбавил скорость и наехал на парня с девушкой. Оба были травмированы.

А в конце октября в центре Донецка водитель сбил женщину с ребенком, от полученных травм тот скончался в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в Макеевке осветят 25-километровый участок объездной, никогда до этого времени не освещавшийся. Свет появится на пути от Чайкинского кольца до кольца 4/13.

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