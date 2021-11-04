Призывники НМ ДНР принесли присягу

Призывники ДНР принесли присягу. Фото: НМ ДНР

В четверг, 4 ноября, военнослужащие второго призыва в Донецкой Народной Республики принесли присягу. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Военнослужащие принесли присягу, и поклялись быть честными, храбрыми воинами, стойко переносить все тяготы службы, а также беспрекословно выполнять Устав и приказы командиров, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики рассказали, что во время торжественных мероприятий, военнослужащие по призыву продемонстрировали свою выучку и навыки строевой подготовки.

- Я горжусь своим сыном, который сегодня принес присягу, - говорит мама одного из призывников. - Мне очень приятно, что сын принял решение пойти на военную службу и стать защитником нашей Республики.

Напомним, что 4 ноября призывники Луганской Народной Республики принесли присягу на верность Отечеству.

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