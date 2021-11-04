Призывники Народной милиции ЛНР приняли присягу. Фото: ЛИЦ

В Луганске 300 призывников Народной милиции Луганской Народной Республики приняли присягу на верность Отечеству.

- Военная присяга - документ большого государственного значения, в котором в коротком, но емком тексте присяги воплощены все требования Родины и всего народа к своим защитникам, - сказал замначальника управления Народной милиции ЛНР по работе с личным составом подполковник Виктор Лопач.

Напомним, что в начале октября первые 200 призывников, прошедшие в Народной милиции ЛНР обучение военно-учетным специальностям, получили военные билеты. Позже Глава Республики Леонид Пасечник поручил НМ провести с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года провести набор на обязательное обучение военно-учетным специальностям еще 300 военнообязанных жителей ЛНР.

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