В ДНР с 8 ноября ученики 1-4 классов переходят на дистанционное обучение

8 ноября ученики первых-четвертых классов школ Донецкой Народной Республики приступят к освоению учебной программы в дистанционном формате. Соответствующий приказ подписал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
Решение было принято руководствуясь Протоколом совещания Главы Донецкой Народной Республики Дениса. Пушилина с представителями Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
С первого ноября начали онлайн обучение ученики 5-11 классов. Планировалось, что младшая школа вернется за парты и продолжит учиться в очном формате.
Такой режим обучения продлится до 28 ноября.
Напомним, что из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом в ДНР школьников досрочно отправили на осенние каникулы с 27 сентября.Они продлились больше месяца
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