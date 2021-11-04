Глава ЛНР Леонид Пасечник: Наша общность выступила залогом становления и процветания Республики

Леонид Пасечник. Фото: администрация Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики поздравил жителей государства с Днем народного единства. В своем обращении Леонид Пасечник отметил, что за многовековую историю Донбасс преодолел немало трудностей и добился высоких достижений в области промышленности.

- Принципы равенства и гармонии братских народов неразрывно связаны с судьбой Луганской Народной Республики. В 2014 году, отвоевав свое право на жизнь и свободу, мы в очередной раз доказали преданность своей Родине, корням и истории, - говорит Пасечник. - Наша общность выступила залогом становления и процветания Республики, помогла выстоять и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Леонид Иванович отметил, что этот праздник ЛНР отмечает вместе с Российской Федерацией, чью поддержку на протяжении последних семи лет чувствует каждый житель Республики.

- Уверен, впереди нас ждут новые свершения и победы, испытания и поводы для гордости, - сказал Глава ЛНР.

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