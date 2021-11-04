Пушилин: Стабильное благополучие жителей Республики возможно только вместе с Россией

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей государства с Днем народного единства. Текст поздравления опубликован на официальном сайте руководителя ДНР.

- День народного единства знаменует нашу преданность родной земле, своей стране. Он показывает, что наша сила в единстве народа, что только вместе мы можем защитить Родину, - говорит Пушилин. - Донбасс строит свое будущее на прочном фундаменте. Неразрывные связи с Россией, стремление к справедливости и правде всегда отличали наш многонациональный Донецкий край.

ДНР, по словам Пушилина, привержена ценностям и идеалам, общим для всех русских людей.

- Мы верны нашим корням, верны России, которая не оставляла нас в сложные моменты существования ДНР. Стабильное благополучие жителей Республики возможно только вместе с Россией! – отметили Глава Республики Денис Пушилин.

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