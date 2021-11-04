Коронавирус в ДНР выявили еще у 875 жителей

За все время в Республике выявили больше 90 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 3 ноября исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 875 жителей.
- По состоянию на 10.00 4 ноября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 90 707- сообщили в Минздраве ДНР.
Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 559 жителей.
За все время 66 944 человека выздоровели от коронавируса.
Зарегистрировано 6993 летальных случая.
Лечение продолжают 16 770 пациентов.
- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.
Тем временем в Луганской Народной Республике за сутки выявили 154 заболевших коронавирусом. 20 человек выздоровели. Зарегистрировано 23 летальных случая.
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