Владислав Бердичевский: Украина новыми назначениями подтверждает свою готовность к горячей фазе войны

Украина новыми назначениями подтверждает свою готовность к горячей фазе войны. Фото: штаб ООС

Киев готовится к эскалации конфликта в Донбассе, о чем свидетельствуют новые назначения на руководящие посты на Украине. Такое мнение Донецкому агентству новостей высказал председатель комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

- Большая часть украинцев, которая голосовала за Зеленского, надеялась, что он прекратит войну, как он обещал, установит мир и будут совсем другие отношения с Донбассом. Думаю, они сейчас горько разочарованы. Продолжаются назначения одиозных личностей на руководящие посты. К примеру, назначение Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ярош показал себя и во время майдана, и во время войны, «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация) – преступная организация, которая по большей части виновна в том, что замазаны были кровью украинцы. Они спровоцировали бойню, - отметил Бердичевский.

По его словам, возможное назначение на пост министра обороны Алексея Резникова, который «откровенный русофоб и говорил, что Донбасс – это биомусор и нужно уничтожить этих людей, а также назначение Яроша свидетельствует о том, что Украина готовится к горячей фазе войны».

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