Донецк по гуманитарной линии получил 13 тонн медицинских масок, дезсредств и кислородных концентраторов для борьбы с коронавирусом. Фото: МККК

Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил в Донецкую Народную Республику гуманитарный груз с медицинскими материалами и оборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в донецком офисе МККК.

- Мы передали учреждениям здравоохранения больше 13 тонн медицинских материалов и оборудования для борьбы с COVID-19. Доставили около миллиона единиц средств индивидуальной защиты, включая респираторы, медицинские маски, экраны для лица, халаты и дезинфицирующие средства, - рассказали в МККК.

В составе груза - 150 кислородных концентраторов (аппаратов, которые жизненно необходимы для спасения пациентов с кислородной недостаточностью) . Всего с начала пандемии офис «Красного Креста» в Донецке передал Республике 218 кислородных концентраторов.

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