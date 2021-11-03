В ДНР в следующем году планируют повысить 11 видов социальных пособий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одиннадцать видов социальных пособий увеличят в ДНР в 2022 году. Об этом сегодня сообщила директор департамента государственной социальной помощи населению Республики Татьяна Литвиненко.

- В 2022 году будет масштабное повышение размеров выплат социальной помощи, из 14 видов помощи мы увеличиваем 11, а до 2024 года будут повышены все, - рассказала Татьяна Литвиненко.

Повышение коснется помощи лицам, не имеющих права на пенсию. Размер выплат увеличится в среднем от 26% до 38%. Кроме того, почти на 35% планируется увеличить выплаты в связи с беременностью и родами.

По словам Литвиненко, в следующем году в ДНР также будут введены три новые категории, которым полагается единоразовая выплата.

- Когда создается приемная семья, когда ребенок будет помещаться под опеку и попечительство, и если приемная семья взяла на воспитание ребенка-инвалида, - подчеркнула директор департамента государственной социальной помощи населению ДНР.

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