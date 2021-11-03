В ДНР планируют повысить со следующего года зарплаты и пенсии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 1 января 2022 года в ДНР планируется повышение пенсий и зарплат. Об этом сегодня на круглом столе по вопросам реализации программы социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы сообщил временно исполняющий обязанности министра труда и социальной политики Денис Стрельченко.

- С 1 января 2022 года запланировано повышение пенсий на 20 процентов. Также планируется повышение зарплат на 25 процентам сотрудникам бюджетных организаций и учреждений. На данный момент все документы находятся на рассмотрении, - сказал Денис Стрельченко.

На сегодня размер минимальной пенсии составляет 6 571 рубль, зарплаты – 7 460.

В предыдущий раз пенсионные выплаты были повышены 1 июля 2021 года на 17 процентов. Ранее Глава ДНР заявлял о планах к 2022 году довести зарплаты и пенсии до уровня Ростовской области.

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