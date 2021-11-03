Эдуард Басурин: 20 танков и 6 гаубиц украинские боевики пригнали на железнодорожную станцию в Константиновке

Басурин: 20 танков и 6 гаубиц украинские боевики пригнали на железнодорожную станцию в Константиновке

Украинские военные разместили тяжелую военную технику возле жилых домов в Дружковке и на железнодорожной станции в Константиновке. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 32 единиц вооружения и военной техники украинских вооруженных формирований вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, - рассказал Эдуард Басурин.

Заместитель начальника Управления Народной милиции уточнил, что двадцать танков Т-72 и шесть 122-миллиметровых гаубиц «Гвоздика» замечены на железнодорожной станции в Константиновке и шесть 100 миллиметровых противотанковых пушек «Рапира» - в жилом районе Дружковки.

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