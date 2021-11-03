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Политика3 ноября 2021 15:16

Обстрел ВСУ Донецка 1 ноября: Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела

Под огнем украинских боевиков был прифронтовой Киевский район
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Генеральная прокуратура ДНР возбудила три уголовных дела в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Кащенко, который причастен к обстрелу Киевского района Донецка 1 ноября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении Кащенко и его подчиненных уголовные дела возбуждены по фактам совершения ими террористических актов на территории Республики. Их деяния квалифицируются по пунктам «а», «в» части 2 статьи 229 УК ДНР.

Напомним, что 1 ноября украинские военные нанесли минометный удар в направлении села Веселое, что возле бывшего Донецкого аэропорта. Они выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров. В результате в Киевском районе Донецка были повреждены три дома на улице Стратонавтов и теплотрасса.

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