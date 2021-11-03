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Политика3 ноября 2021 14:02

ВСУ продолжают обстреливать Горловку

В этот раз мины и гранаты прилетали со стороны Ленинского
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ продолжают обстреливать Горловку. Фото: штаб ООС

ВСУ продолжают обстреливать Горловку. Фото: штаб ООС

3 ноября украинские военные обстреляли окраину Горловки - поселок шахты имени Гагарина. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 12.15 со стороны Ленинского, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник выпустил три мины калибром 82 миллиметра и одну гранату из СПГ.

Напомним, что 30 октября на другой окраине Горловки - поселке Гольмовский в результате удара ВСУ были ранены трое мирных жителей. В последующие дни украинские боевики обстреляли горловские поселки шахты 6/7 и Доломитное.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Запрещено применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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