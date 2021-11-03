Коронавирус в ДНР выявили у 1 172 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Коронавирус в ДНР выявили у 1 172 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
- 3 ноября проведено 2635 исследований, из них выявлено 1129 случаев заболевания и у 43 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.
По его данным, на сегодня на лечении от ковида (стационарном и амбулаторном) находятся 16 551 пациентов, выписаны – 66 385 человек, летальных случаев – 6 896.
В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
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