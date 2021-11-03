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Здоровье3 ноября 2021 12:54

Коронавирус в ДНР выявили у 1 172 человек

За все время коронавирусом в ДНР переболели 66 385 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коронавирус в ДНР выявили у 1 172 человек

Коронавирус в ДНР выявили у 1 172 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР выявили у 1 172 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 3 ноября проведено 2635 исследований, из них выявлено 1129 случаев заболевания и у 43 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По его данным, на сегодня на лечении от ковида (стационарном и амбулаторном) находятся 16 551 пациентов, выписаны – 66 385 человек, летальных случаев – 6 896.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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